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Kütüphanenin pazar günü de açılması talebine Vali Karaömeroğlu'dan olumlu yanıt

11.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütüphanenin pazar günü de açılması talebine Vali Karaömeroğlu'dan olumlu yanıt

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kendisinden kent kütüphanesinin pazar günleri de açık tutulmasını isteyen üniversite öğrencilerinin talebinin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Vali Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile kentte faaliyet gösteren Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Burada kütüphanedekilerle sohbet ederek kitap okumanın faydaları hakkında bilgi paylaşan Vali Karaömeroğlu, üniversite öğrencilerinin talep ve sorunlarını da dinledi.

Bir öğrencinin, "Kütüphane pazar günleri de açık olsun" talebi üzerine yetkililere talimat veren Karaömeroğlu, "Bir günlük izni pazartesi günleri yapalım. Hafta sonu dediği gibi arkadaşımızın, kütüphane kapalı olur mu? Gençler asıl hafta sonları ders çalışıyor." ifadesini kullandı.

Öğrenciler ise taleplerini yerine getiren Karaömeroğlu'na teşekkür etti.

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