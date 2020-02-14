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Kütüphanesi olmayan okullar için yola çıktılar

MUĞLA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:08 | Son Güncelleme

Milas Merkez Ortaokulu’nda eğitim öğretim gören iki öğrenci, kütüphanesi olmayan okullara yardım için bağış kampanyası başlattı.Ortaokul öğrencisi olan iki arkadaş Yağmur Demirtaş ve Işık Asya Şen, kütüphanesi olmayan okullar için ’bir kitap da sen bağışla’ diyerek kitap bağış kampanyası başlattı."Çölümüze Yağmur, Gecemize Işık Olun" sloganıyla yola çıkan iki arkadaş, kitap yardımı bekleyen okullara el uzatmayı amaçlıyor.

Kütüphanesi olmayan okullar için yola çıktılar

Milas Merkez Ortaokulu’nda eğitim öğretim gören iki öğrenci, kütüphanesi olmayan okullara yardım için bağış kampanyası başlattı.
Ortaokul öğrencisi olan iki arkadaş Yağmur Demirtaş ve Işık Asya Şen, kütüphanesi olmayan okullar için ’bir kitap da sen bağışla’ diyerek kitap bağış kampanyası başlattı.
"Çölümüze Yağmur, Gecemize Işık Olun" sloganıyla yola çıkan iki arkadaş, kitap yardımı bekleyen okullara el uzatmayı amaçlıyor. Bu yolda tüm desteklerin onlar için çok değerli olduğunu vurgulayan Demirtaş ve Şen arkadaşlar, tüm yardımseverlerin kendilerine kitap temin etmelerini ve temin edile bu kitapları ise ihtiyacı olan okullara bağış kapsamında ileteceklerini ifade ettiler.
Sosyal medya hesapları olan ’kitapbagisimilas’ üzerinden tüm bağışçılar ile iletişim halinde olduklarını belirten iyilik abidesi iki arkadaşın bu kampanyası; Mart ayı sonunda tüm bağış yapanlarla birlikte Milas Atapark’ta yapılacak olan bir buluşma ile son bulacak.

Kütüphanesi olmayan okullar için yola çıktılar

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