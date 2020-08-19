Kuvayi Milliye Şenlikleri ulusal düzeye çıkarılacak

Her yıl 1 Nisan tarihinde Çukurova’nın Örcün Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kuvayi Milliye Şenliklerinin ulusal düzeye çıkarılması kararı alındı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda; Örcün’deki şehitliğin yeniden düzenlenmesi ve şenlik alanının genişletilmesine karar verildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanı İrfan Söker, CHP İl Yöneticisi Nejat Altınok, İlçe Yöneticisi Başer Türken ve Örcün Mahallesi Muhtarı Osman Akkuş ile makamında konuyu görüştü.

Görüşmede Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Çukurova Kaymakamlığı Kuvayi Milliye Derneği, Mahalle Muhtarlığından temsilcilerin bulunduğu bir komisyon kurulması görüşü benimsendi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oluşturulacak komisyonun Örcün Mahallesi’ndeki şehitliğin yeniden düzenlenmesi ve şenlik alanının genişletilmesi için çalışmalar yapacağını açıkladı. Başkan Soner Çetin, yapılacak çalışmalarla Kuvayi Milliye Şenliklerinin ulusal düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

