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Kuveyt Türk'ten 24 ay ödemesiz 180 aya varan vadeyle konut finansmanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:42 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayan Kuveyt Türk, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kar oranıyla müşterilerine konut finansmanı kullanma imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO, iş birliği kapsamında, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kar oranıyla ev sahibi olmayı mümkün kılan bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayarak anlaşmalı projelerde "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyasına dahil oldu.

Kampanya kapsamında Emlak Konut GYO'ya ait inşaat projelerinden ev almak isteyenler, aylık 0,79 kar oranıyla konut finansmanı kullanabilecek. Kuveyt Türk müşterileri ayrıca, yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkanlarından yararlanabilecek.

24 aylık ödemesiz dönemin müşterilere herhangi bir maliyeti olmayacak.

Kuveyt Türk, kampanya ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve inşaat sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

Kampanyadan yararlanarak konut sahibi olmak isteyenler, Kuveyt Türk şubelerinden ve Emlak Konut GYO satış ofislerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

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