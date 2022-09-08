Kuveyt Türk’ten Dijital Araç Finansmanı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, araç sahibi olmak isteyen müşterilerine, şubeye gitmeden 7 gün 24 saat Dijital Araç Finansmanı hizmeti sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye bankacılık sektöründe bir ilk olan hizmet kapsamında, sıfır veya ikinci el araç finansmanı için gerekli tüm işlemler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak sıfır veya ikinci el araç sahibi olmak isteyenler için tüm aşamaları Kuveyt Türk Mobil üzerinden tamamlanabilen Dijital Araç Finansmanı hizmetini başlattı.

Dijital Araç Finansmanı hizmeti hızlı, güvenli ve pratik olmasının yanı sıra dijitale özel avantajlarıyla da öne çıkıyor. Dijital Araç Finansmanı hizmeti kapsamında müşteriler, fiziki şubeye gitmeye gerek kalmaksızın araç finansmanı süreçlerinin tamamını 7/24 Kuveyt Türk Mobil üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda işlemler aynı gün içinde tamamlanabiliyor. Ayrıca müşteriler, dijitale özel kâr oranı ve fırsat ürünü indirimleriyle avantajlı finansman kullanma ayrıcalığı yaşıyor.

Kuveyt Türk müşterileri, Kuveyt Türk Mobil üzerinden hızlıca başvuruda bulunabilirken, Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar ise görüntülü görüşmeyle kısa sürede müşteri olarak Kuveyt Türk Mobil’den başvuru işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

Müşteriler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden 7/24 dijital finansman chatbot’undan destek alabilirken ihtiyaç duyduğu her an sorularına cevap bulabileceği finansman asistanına da sesli görüşmeyle bağlanabiliyor.

Bir müşteriye aynı finansman asistanının tüm süreç boyunca destek olduğu Dijital Araç Finansmanı hizmetiyle Kuveyt Türk, müşterilerine dijital ortamda kusursuz bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.

Dijital Araç Finansmanı ile ilgili detaylı bilgiler Kuveyt Türk web sitesindeki Dijital Araç Finansmanı sayfasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, müşterilerin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri dijitali odaklarına alarak geliştirdiklerini belirtti.

Uyan, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz finansman çözümlerine müşterilerimizin kolay, hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını kıymetli buluyoruz. Türkiye’de bir ilke imza atarak geliştirdiğimiz Dijital Araç Finansmanı çözümümüzle Kuveyt Türk Mobil üzerinden araç finansmanı hizmeti sunarak müşterilerimizin finansmana ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.

Müşterilerimiz, Kuveyt Türk Mobil üzerinden istedikleri yerden istedikleri anda finansman başvurularını yaparak süreçleri takip edebiliyor ve sonuçlandırabiliyor. Böylece aynı gün içinde finansman kullanarak yeni araçlarına sahip olabiliyorlar.

Ayrıca ‘rotamız dijital, odağımız insan’ anlayışımız doğrultusunda tüm süreç boyunca finansman asistanlarımız müşterilerimizin yanında oluyor. Yeni aracına Dijital Araç Finansmanı ile sahip olmayı arzu eden herkesi Kuveyt Türk Mobil’e bekliyoruz."

