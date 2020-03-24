YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kuveyt Türk'ten ekonomiye destek paketi

Kuveyt Türk'ten ekonomiye destek paketi

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

"Koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek" - "Salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 3 ay ötelenebilecek"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını-güvenliğini hiçbir şekilde riske atmadan hizmetlerini devam ettirerek, yaşanan süreçte nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterilerine yönelik destek paketi hazırladı.

Banka'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşteriler için hazırlanan destek paketi duyuruldu.

Kuveyt Türk’ün müşterilerine destek olmak amacıyla aldığı kararlar şöyle:

"Koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek. Covid-19’dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek. Salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 3 ay ötelenebilecek. Salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılması sağlanabilecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.