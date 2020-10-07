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Kuveyt Türk’ten yeni eser: Ayasofya’nın Nişânesi-Kazasker Mustafa İzzet

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Hat sanatına getirdiği özgün yorumla öncü bir isim haline gelen Kazasker Mustafa İzzet Efendi, aynı zamanda musiki alanında önemli eserlere imza atmış büyük bir sanatkârdır" - "Dünyanın en büyük ölçülerine sahip olan Ayasofya Camii’ndeki el işçiliği yazıların hattatı İzzet Efendi’nin hayatını detaylı şekilde anlatan yeni kitabımız, Osmanlı münevverlerini anlamak adına da önemli bir vazifeyi üstlenecektir"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk tarafından çıkarılan "Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet” adlı eserde, 19. yüzyılın hat ve musiki üstatlarından olan ve Ayasofya Camii’nin meşhur levhalarını yazan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hayat hikâyesi ve eserleri okuyucuyla buluşuyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak kitaplar bırakmak amacıyla kültür hayatına prestijli eserler kazandırmaya devam ediyor. "Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet" isimli yeni kitapta, büyük hattat, musikişinas, neyzen ve mutasavvıf Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yaşamı, fikirleri ve eserleri yer alıyor.

Araştırmacı-yazar Murat Özer tarafından kaleme alınan 380 sayfalık kitapta Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, Washington Anıtı’ndaki mermer kitabeden İstanbul’un sivil ve askerî mimarî yapılarındaki eşsiz kitabelerine, dünyadaki ünlü koleksiyonerlerde bulunan yüzlerce hat eserinden miras bıraktığı musiki eserlerine kadar kültür ve sanat dünyamıza bıraktığı önemli eserlerine yer veriliyor.

- "Hatlarıyla Ayasofya’ya âdeta İslam’ın mührünü nakşeden bir sanatkâr"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kitapla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları aktardı:

"Hat sanatına getirdiği özgün yorumla öncü bir isim haline gelen Kazasker Mustafa İzzet Efendi, aynı zamanda musiki alanında önemli eserlere imza atmış büyük bir sanatkârdır. Bununla birlikte kıymetli bir âlim ve birkaç Osmanlı sultanıyla yakından çalışmış saygıdeğer bir devlet adamıdır. Dünyanın en büyük ölçülerine sahip olan Ayasofya Camii’ndeki el işçiliği yazıların hattatı İzzet Efendi’nin hayatını detaylı şekilde anlatan yeni kitabımız, Osmanlı münevverlerini anlamak adına da önemli bir vazifeyi üstlenecektir.

Ayasofya, geçmişten bugüne mabet vasfını ve havasını muhafaza etmişse kuşkusuz bunda Mustafa İzzet Efendi’ye ait olan bu harikulade hatların çok büyük payı vardır. Hatlarıyla Ayasofya’ya âdeta İslam’ın mührünü nakşeden büyük hattatımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Kazasker Mustafa İzzet’in eşsiz dünyasını okuyucularıyla buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. 10 yıllık bir araştırmayla eseri kaleme alan Murat Özer Beye ve eserde emeği geçenlere teşekkür eder, bu müstesna esere Kuveyt Türk’ün internet sitesinden e-kitap formatında erişilebileceği bilgisini tüm kitapseverlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız."

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