Kuveyt Türk’ün Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı’na, FCI’dan yılın işlemi ödülü

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün “Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI tarafından ödüllendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk’ün son olarak dış ticaret alanındaki en yeni ürünlerinden olan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı, uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen, 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi bulunan FCI tarafından Yılın İşlemi ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk’ün “Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü, ihracat yapan tüzel müşterilere yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunuyor.

FCI’ya Türkiye’den üyeliği kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğunu geçen yıl kamuoyuna duyuran Kuveyt Türk, katılım finans alanında Türkiye ve dünyadaki ilk işlem olma özelliğine sahip, FCI bünyesindeki ilk işlemini ise geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti.

- Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı hizmetinin satıcı firmalara faydaları

Alıcının aczi ve ödeme güçlüğünden dolayı alacağın ödenmeme riskine karşılık, limit dâhilinde fatura bedelinin yüzde 100’ü garanti altına alınıyor.

Alacağın takibi ve tahsilat hizmeti ile birlikte profesyonel tahsilat hizmeti sayesinde alacakların zamanında tahsil edilmesi bilançonun likit hale gelmesini sağlıyor.

Finansman imkânı sayesinde işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını temin ediyor.

Mevcut ve potansiyel alıcılar için güncel istihbarat sağlıyor. Yeni firmalarla çalışma, vadeli çalışma imkânı bulunmayan firmalarla vadeli çalışma olanağı tanınıyor.

Ayrıca vadeli çalışılan firmalarla vade uzatımıyla rekabet gücünün artmasına imkan veriliyor.

