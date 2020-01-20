YURTHABER
  4. Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa’da okul onaracak

Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa’da okul onaracak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli ve Şanlıurfalı çocukların istifade edeceği çok sayıda okul yapan Kuveytli hayırseverler, bir okul yapımı kadar bedeli olan onarım işini yapmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.Kuveyt’ten Şanlıurfa’ya gelen heyeti makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, “Zor durumda olan Müslüman kardeşlerine yardımcı olmak izin yola düşen ve bugün misafir ettiğimiz Kuveytli kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum” dedi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yakın ilgisi münasebetiyle şehrin muhtelif yerlerinde 30’dan fazla okul inşa eden Kuveytli hayırseverler ile yeni bir protokol daha imzalandı.

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli ve Şanlıurfalı çocukların istifade edeceği çok sayıda okul yapan Kuveytli hayırseverler, bir okul yapımı kadar bedeli olan onarım işini yapmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
Kuveyt’ten Şanlıurfa’ya gelen heyeti makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, “Zor durumda olan Müslüman kardeşlerine yardımcı olmak izin yola düşen ve bugün misafir ettiğimiz Kuveytli kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum” dedi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yakın ilgisi münasebetiyle şehrin muhtelif yerlerinde 30’dan fazla okul inşa eden Kuveytli hayırseverler ile yeni bir protokol daha imzalandı. Vali Erin’in huzurunda imzalanan protokole göre, Haliliye ilçesinde bulunan Zülfü Görgün Kız İmam Hatip Okulunun onarım, tadilat ve dekorasyon işleri, bağışçı Muhammed Abdülvahit El-Eyyüp adına Said Yardım Derneği ve Kuveyt Necat Derneği tarafından yapılacak.
Hayırseverler, okulun elektrik ve su tesisatının onarımı, doğalgaz bağlantıları ve kombi bakımı, kapıların tamamen değiştirilmesi, dış cephe, zeminin granit kaplanması, tuvaletlerin onarımı, okul binasının iç cephe ve tavan kısımlarının boyanması gibi işleri yapacaklar.
Okul onarım ve tadilatı için düzenlenen protokol, Valilik toplantı salonunda imzalandı. Protokole, Said Yardım Derneği adına hayırseverler İbrahim Albader ile Hassoun Almohammad Alsulaiman ile İl Milli Eğitim Müdürvekili Abdulkerim Yavuz imzaladı. Protokol, Vali Erin’in onayı ile yürürlüğe girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
10 milyon liraya 2 bin kişilik istihdam10 milyon liraya 2 bin kişilik istihdam
Özhaseki’den 20 yıl sonra Viranşehir Belediyesine ilk ziyaretÖzhaseki’den 20 yıl sonra Viranşehir Belediyesine ilk ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:41
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Çadırcı Eczanesi
Merkez
Gülsin Eczanesi
Merkez
Harmancı Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Seyrantepe gençlik ve kültür merkezine kavuşuyor

Seyrantepe gençlik ve kültür merkezine kavuşuyor

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.