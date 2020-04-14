YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar

GİRESUN HABERLERİ  | 14.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Giresun'daki öğrenci yurtlarında 14 gün gözetim altına alınan 313 Türk vatandaşı, kendilerine sağlanan tüm imkanlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerine şükranlarını sundu - Trabzonlu öğrenci Sacide Seher Çalışkan: - "Devlet baba diyorlar. Hakikaten devlet baba. İyi ki Türk vatandaşıyım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlere hizmet eden A'dan Z'ye herkesle gurur duyuyorum"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da, Kuveyt'ten getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete minnetlerini ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 313 Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçaklarla 2-3 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.

Giresun'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderilecek.

Yurt yönetimleri tarafından her türlü ihtiyaçları giderilen vatandaşlara moral amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Yurtlarda kalanlar, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti devletine şükranlarını sundu.

- "Evimden daha iyi ortam"

Kuveyt'te Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı bursla öğrenim gören Trabzonlu Sacide Seher Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gündür Giresun'daki KYK yurdunda bulunduğunu söyledi.

Çalışkan, 14 günlük karantina sürecini kamp ortamı olarak gördüğünü belirterek, evinden daha iyi bir ortamda karantina günlerini geçirdiğini vurguladı.

Kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getiren Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuveyt zengin bir ülke. Ne olursa olsun oradaki şartların daha iyi olacağını düşünüyordum ama çok hatalı olduğumu fark ettim. KYK yurduna girdiğimde ihtiyacım olan her şey içeride mevcuttu. Yemeğimizden temizlik malzemelerine kadar her şey eksiksiz karşılanıyor. Ben burada baba şefkatini gördüm. Özverili davranışın olduğunu gördüm. Bunun borcunu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Burada kalırken bunun üzüntüsünü yaşıyorum."

Çalışkan, yurtta geçirdiği 10 günlük süreçte hiçbir masraflarının olmadığına dikkati çekerek, "Hatta bizi süreç sonunda evimize kadar götürecekler. İyi ki de dönmüşüm." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, kendisi gibi Türkiye'nin dört bir yanında KYK yurtlarında kalan insanlar bulunduğunu, bu kadar insana sağlanan hizmetle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Türkiye'nin en gönlü zengin ülke olduğunu bu süreçte öğrendiklerini kaydeden Çalışkan, "Ben yaşayarak öğrendim. Devlet baba diyorlar. Hakikaten devlet baba. İyi ki Türk vatandaşıyım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlere hizmet eden A'dan Z'ye herkesle gururu duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

- Doğum günü kutlandı

Öğrencilerden Sümeyye Tosun ise Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Doğum günü olan 4 Nisan'da kendisine pasta hediye edildiğini belirten Tosun, "Kimse mecbur değil, krizle uğraşılan bir süreçte birinin doğum gününü kutlamak ama görevliler bu inceliği gösterdi. Bana, 'Pastamız sizi mutlu edebilmek için hazırlandı' denildi. Bunu ben ailemle canlı görüntülü yayın sırasında söyledim. Babam hiç kelam edemedi." dedi.

Tosun, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine hizmet sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kuveyt'te Türk şirketinde çalışan mimar Eda Buket Durmuş da Türkiye Cumhuriyeti'ne, KYK çalışanlarına teşekkür ederek, yurtlarda her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü, herkesin kendilerine özveriyle yaklaştığını anlattı.

İşçi Hacı Şimşek de kendilerine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Yüzünüz güleç olsun. Bu süreç de geçecek inşallah. Allah her şeyin hayırlısını versin." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk vatandaşları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Araştırma Görevlisi Tunç İnce: “Ülkemiz için düşük petrol fiyatları bir avantaj gibi görünebilir”

Araştırma Görevlisi Tunç İnce: “Ülkemiz için düşük petrol fiyatları bir avantaj gibi görünebilir”

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Vatandaşa tüp, çocuklara uçurtma

Vatandaşa tüp, çocuklara uçurtma

Giresun Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:37

Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Bektaşoğlu Eczanesi
Merkez
Gökalp Eczanesi
Merkez
İlgi Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tolga Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

İntihar girişiminde bulunan üniversiteli yaşam mücadelesi veriyor

İntihar girişiminde bulunan üniversiteli yaşam mücadelesi veriyor

İki Arkadaşın Tüfekle Oyunu Ölüm Getirdi

İki Arkadaşın Tüfekle Oyunu Ölüm Getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.