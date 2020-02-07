Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Malatya ve çevre illerde rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarlara dikkat. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre, 7 Şubat Cuma günü saat 12,00 ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 18,00’e kadar bölge genelinde devam eden rüzgarlara karşı tedbirli olunmalı. Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Oluşması muhtemel riskler, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

