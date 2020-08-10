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Kuvvetli rüzgar ve sağanak bir evin çatısını uçurdu, su baskınına neden oldu

MANİSA HABERLERİ  | 10.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak bir evin çatısını uçurdu, su baskınına neden oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçeye bağlı kırsal İbrahimağa Mahallesinde de bir evin çatısı uçarken aynı ev su baskını sonucu büyük hasar gördü.
Manisa ve ilçelerinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde su baskınlarına neden olan dolu ile karışık sağanak yağış Kula’ya bağlı kırsal İbrahimağa Mahallesinde de etkili oldu. Cadde ve sokakları adeta göle dönen ilçe merkezinin yanı sıra, İbrahimağa Mahallesinde Ahmet Gündüz’ün ikametinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle evin çatısı uçtu. Şiddetli sağanak yağışın da etkisiyle bu baskını yaşanan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan kuvvetli fırtınanın yaşandığı sırada ise evin çatısının uçtuğu ve su baskınının olduğu bölümde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak bir evin çatısını uçurdu, su baskınına neden oldu

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