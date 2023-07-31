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Kuyucak Belediyesi’nden 5 bin kişilik aşure hayrı

31.07.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyucak Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara aşure dağıttı. Düzenlenen etkinlikte 5 bin kişilik aşure pişirildi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve daire amirlerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Muharrem ayı, İslam âlemi ve insanlık için çok önemli bir aydır. Birlik ve beraberlik ayıdır. İnsanların kaynaştığı, sevgiyi ve dostluğu, paylaşımı hatırladığı en güzel zamanlardan biridir. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah” dedi.

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