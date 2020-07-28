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Kuyucak Devlet Hastanesi personeli İncel hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli İncel hayatını kaybetti

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kuyucak Devlet Hastanesi personeli Mehmet İncel, yakalandığı amansız hastalık dolayısıyla bir süredir ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Evli ve iki çocuk babası olan İncel’in durumu dün akşam saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İncel hayata gözlerini kapadı. İncel’in ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
İncel’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Nazilli ilçesindeki Kemer Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kuyucak Devlet Hastanesi personeli İncel hayatını kaybetti

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