YURTHABER
  4. Kuyucak’a çöp kamyonu hibe edildi

Kuyucak’a çöp kamyonu hibe edildi

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kuyucak Belediyesi’ne verilen çöp kamyonu vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye çöp kamyonu hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kuyucak Belediyesi’ne verilen çöp kamyonu vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye çöp kamyonu hibe edildi. İlçeye getirilen çöp kamyonu kesilen kurban ve edilen duaların ardından hizmete başladı. Daha temiz bir Kuyucak için çalıştıklarını kaydeden AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Çöp kamyonumuzu hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Kuyucak için ekiplerimiz ile birlikte aracımız her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Bozdoğan’da ’sürü elemanı yetiştirme’ kursu son bulduBozdoğan’da ’sürü elemanı yetiştirme’ kursu son buldu
Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek olduKaracasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Başkan Ataç derneklerle buluştu

Başkan Ataç derneklerle buluştu

Fen İşlerinden köprü imalatı

Fen İşlerinden köprü imalatı

Göcek Tüneli’ne zam geldi

Göcek Tüneli’ne zam geldi

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sinemanın kalbi Esenler’de atacak

Sinemanın kalbi Esenler’de atacak

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:04
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.