YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuyucak’ta 65 yaş üstü vatandaşlara pazar alışverişi desteği sürüyor

Kuyucak’ta 65 yaş üstü vatandaşlara pazar alışverişi desteği sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişmeye devam ediyor.Korona virüs salgın hastalığına karşı tedbirlerin alınmaya başlandığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.Vatandaşların talebi üzerine tüm ihtiyaçları Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından en kısa süre içinde yerine getiriliyor.İhtiyaçları evlerine kadar ulaştırılan vatandaşlar, “ Sokağa çıkma yasağı olduğu için pazar alışverişimizi yapmak için evden çıkamıyoruz.

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişmeye devam ediyor.
Korona virüs salgın hastalığına karşı tedbirlerin alınmaya başlandığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.
Vatandaşların talebi üzerine tüm ihtiyaçları Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından en kısa süre içinde yerine getiriliyor.
İhtiyaçları evlerine kadar ulaştırılan vatandaşlar, “ Sokağa çıkma yasağı olduğu için pazar alışverişimizi yapmak için evden çıkamıyoruz. İhtiyacımız olan her şeyi alıp getiriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, “Özellikle yalnız yaşayan ve mağdur olan vatandaşlarımızın pazar alışverişleri ve diğer önemli ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Kuyucak Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personellerimiz yaşlılarımızın alışverişini yapıp, evine kadar götürüyor. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Aydın Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:12

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Dolunay Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.