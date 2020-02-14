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Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ( TAZOF ) işbirliği kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kuyucak’ta düzenlendi.Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde, İlkokul ve Ortaokul Gruplarına yönelik olarak ve toplamda 8 oyun üzerinden düzenlenen Turnuvaya Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.Turnuvaya, İlkokul düzeyinde; Pentago, Mangala, Equilibrio ve QBitz oyunlarında 24 öğrenci, Ortaokul düzeyinde ise Pentago, Mangala, Reversi ve Kulami oyunlarında 20 öğrenci Katıldı.Koordinatör, Başhakem ve ilkokul grubunda 6, ortaokul grubunda ise 7 hakem organizasyonunda gerçekleşen yarışmalarda, her oyun kategorisinde kazanan iki öğrenci, Aydın’da il kapsamında düzenlenecek olan turnuvaya katılmaya hak kazandı.Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve belgeleri takdim edildi.Başkan Ertürk yaptığı açıklamada, “Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ( TAZOF ) işbirliği kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kuyucak’ta düzenlendi.
Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde, İlkokul ve Ortaokul Gruplarına yönelik olarak ve toplamda 8 oyun üzerinden düzenlenen Turnuvaya Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.
Turnuvaya, İlkokul düzeyinde; Pentago, Mangala, Equilibrio ve QBitz oyunlarında 24 öğrenci, Ortaokul düzeyinde ise Pentago, Mangala, Reversi ve Kulami oyunlarında 20 öğrenci Katıldı.
Koordinatör, Başhakem ve ilkokul grubunda 6, ortaokul grubunda ise 7 hakem organizasyonunda gerçekleşen yarışmalarda, her oyun kategorisinde kazanan iki öğrenci, Aydın’da il kapsamında düzenlenecek olan turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve belgeleri takdim edildi.
Başkan Ertürk yaptığı açıklamada, “Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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