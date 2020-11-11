YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuyucak’ta fidanlar toprakla buluştu

Kuyucak’ta fidanlar toprakla buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde fidanlar toprakla buluştu.“Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen’in katılımlarıyla İlçe Başkanı Ali Güçlü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve öğrenciler ile birlikte ağaç dikme programı gerçekleşti.Başkan Ertürk ağaç dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda “Bugün Fidan Yarın Nefes Diyerek Dünyaya Nefes Oluyoruz.Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye miras bırakabilmek en büyük hedefimiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde fidanlar toprakla buluştu.
“Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen’in katılımlarıyla İlçe Başkanı Ali Güçlü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, Belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve öğrenciler ile birlikte ağaç dikme programı gerçekleşti.
Başkan Ertürk ağaç dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda “Bugün Fidan Yarın Nefes Diyerek Dünyaya Nefes Oluyoruz.Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye miras bırakabilmek en büyük hedefimiz. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde, sosyal mesafe kurallarına uyarak ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Kuyucak için geleceğe nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeşil şehirlerde huzurlu ve doğayı seven nesiller yetiştirebilmemiz dileğiyle; Milli Ağaçlandırma Bayramımız kutlu olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:58
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.