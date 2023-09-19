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Kuyucak’ta ’Gaziler Günü’ kutlandı

19.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kuyucak’ta ’Gaziler Günü’ kutlandı

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Program kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk büstüne sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kuyucak Belediye Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en büyüğü ve en yücesidir. Kurtuluş Savaşı’nın da zaferle neticelenmesinde bu fedakarlık, bu azim ve bu inanç vardır. Her geçen gün daha da güçlenen, milletçe geleceğe güvenle ve umutla bakmamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti de aynı ruh ve şuurla kazanılan o büyük zaferin sağlam temelleri üstünde yükselmiştir. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış ve bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Törene, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, daire amirleri, gaziler ve aileleri katıldı.

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