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Kuyucak’ta korona virüs denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında denetim gerçekleştirildi.İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Burak Alpaslan ve diğer ilgililerin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.Pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, cadde, sokaklar gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanarak uygulanan denetimlerde; işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgiler verildi.Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurgulayarak, “Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Burak Alpaslan ve diğer ilgililerin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.
Pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, cadde, sokaklar gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanarak uygulanan denetimlerde; işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgiler verildi.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurgulayarak, “Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz. Bu konuda toplumumuzun daha duyarlı olması ve konulan kurallara titizlikle uymaları hepimiz için büyük önem taşıyor. Bu anlamda ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızdan dileğimiz, bu kurallara uymaları ve uymayanları da uyarmalıdır. Korona virüsü alacağımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğiz" dedi.

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