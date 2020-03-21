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Kuyucak’ta pazar yerlerinde Korona virüs riskine karşı önlemler alındı

AYDIN HABERLERİ  | 21.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak İlçesinde Cumartesi günleri merkezde kurulan semt pazarında Kuyucak Belediyesi ekipleri, vatandaşlar ve pazarcı esnaflar tarafından Korona virüs riskine karşı önlemler alındı.Sağlık Bakanlığı tarafından Korona virüsün yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Cumartesi günü Kuyucak merkezde kurulan pazaryerinde, tüm sebze ve meyveler poşet içerisinde, satıcılar tarafından gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunuldu.Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından pazaryerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Aydın’ın Kuyucak İlçesinde Cumartesi günleri merkezde kurulan semt pazarında Kuyucak Belediyesi ekipleri, vatandaşlar ve pazarcı esnaflar tarafından Korona virüs riskine karşı önlemler alındı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Korona virüsün yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Cumartesi günü Kuyucak merkezde kurulan pazaryerinde, tüm sebze ve meyveler poşet içerisinde, satıcılar tarafından gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunuldu.
Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından pazaryerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından broşürler dağıtılarak vatandaşlar ve esnaflar bilgilendirildi.
Uygulamadan memnun kalan esnaf ve vatandaşlar, “Pazaryerinde her türlü önlem alınmış durumda. Bu olanakları bize sunduğu için başkanımız Metin Ertürk’e çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların diğer belediyelere de örnek olmasını diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu salgın hastalığı atlatırız” dediler.
Başkan Ertürk’ten “Evinde kal” çağrısı
Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Sağlık Bakanlığı tarafından Korona virüsün yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, ilçe pazarımızda tüm sebze ve meyveler paketlenerek satışa sunuldu. Ayrıca pazaryerimizde vatandaşlarımızın dezenfektan ile ellerinin temizlenmesini sağlıyoruz. Kişisel temizlik ve kişisel tedbir şart. Bizler de Kuyucak Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın da tüm tedbirleri alarak dikkat etmelerini ve hep birlikte bu süreci atlatmamızı diliyorum” diye konuştu.
Zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece insanların dışarıya çıkmamalarını öneren Ertürk, vatandaşlara “ Evinde Kal” çağrısında bulundu.

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