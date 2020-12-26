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Kuyucak’ta pazar yerlerinde tedbir elden bırakılmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.12.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri pazar yerlerinde de titizlikle uygulamaya devam ediyor.Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kurulan pazar alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi personelleri tarafından tek tek ateşleri ölçülerek pazar yerine alınıyor.

Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri pazar yerlerinde de titizlikle uygulamaya devam ediyor.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kurulan pazar alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi personelleri tarafından tek tek ateşleri ölçülerek pazar yerine alınıyor. Pazar yeri girişinde bulunan el dezenfektan standı ile vatandaşların alışveriş öncesi ve sonrasında ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Zabıta ekipleri sosyal mesafe konusuna dikkat ederek vatandaşları uyarmaya, devam ediyor.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “İlçemizde kurulan bütün semt pazarlarımızda insan sağlığı tedbiri için el hijyenini arttırmak amaçlı dezenfektan standı konularak Korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın pazar yerine girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Sağlıklı ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımızın alışverişlerini yapabilmeleri için çalışmalarımıza önem veriyoruz. Hep birlikte tedbirlere uyarak bu günleri aşacağız. Birlikte başaracağız" dedi.

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