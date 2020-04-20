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Kuyucak’ta pazaryerleri dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında, ilçe merkezi ve mahallelerde kurulan semt pazarları öncesinde pazaryeri alanında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.Kuyucak’ta Salı günü Başaran Mahallesi’nde kurulacak olan pazar öncesinde alanda dezenfekte çalışmaları yapılarak pazar alanı yıkandı.Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmalarımız ilçe merkezi ve tüm mahallelerimizde devam etmektedir.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında, ilçe merkezi ve mahallelerde kurulan semt pazarları öncesinde pazaryeri alanında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Kuyucak’ta Salı günü Başaran Mahallesi’nde kurulacak olan pazar öncesinde alanda dezenfekte çalışmaları yapılarak pazar alanı yıkandı.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmalarımız ilçe merkezi ve tüm mahallelerimizde devam etmektedir. Bu kapsamda, kurulacak olan pazaryerlerimizde pazar öncesi dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Pazaryeri alanında yıkama çalışması yaparak vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Bunun yanında, ilçe merkezi ve tüm Mahallelerimizde kurulan pazarlarımızda, tezgahlar arasında gerekli mesafe korunarak, tüm sebze ve meyveler poşet içerisinde, satıcılar tarafından gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunuluyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amaçlı çalışmalarımız her alanda devam etmektedir” diye konuştu.

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