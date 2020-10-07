Kuyucak’ta sonbahar temizliği yapılıyor

Kuyucak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe merkezi ve 36 mahalledeki sonbahar temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İlçe genelinde temizlik işlemlerini titiz bir şekilde sürdüren Kuyucak Belediyesi ekipleri her gün farklı mahallelerde yer alan cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerde ot biçme ve süpürme işlemlerini gerçekleştiren belediye ekiplerinin cadde ve sokakları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduğu rutin temizlik hizmetleri belirlenen program dahilinde ilçe genelinde devam ediyor.

“Her şey Kuyucak halkı için”

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak ilçe merkezi ve tüm mahallelerimizdeki sokakları rutin aralıklarla temizliyor. İlçemizde başlatmış olduğumuz Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi’nde de olduğu gibi vatandaşlarımızda daha temiz bir çevre bilinci oluşturabilmek ve daha temiz Bir Kuyucak İçin çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz" şeklinde belirtti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ertürk’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

