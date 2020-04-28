YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuyucak’ta vatandaşın sobası temizlendi

Kuyucak’ta vatandaşın sobası temizlendi

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.Personeller, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, yaşlı bir vatandaşın sobasını temizlemek için yardıma koştu.

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.
Personeller, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, yaşlı bir vatandaşın sobasını temizlemek için yardıma koştu. Kuyucak merkezde ikamet eden ve yalnız yaşayan Sevim Sunuk’ un (78 ), sobasının yanmadığını söylemesi üzerine; Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, vatandaşın evine giderek sobasını temizledi. Temizlenen soba tekrardan kurulup ekipler tarafından yakılarak kontrol edildi.
Sobası temizlenip yakılan vatandaş, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Belediye personellerine, “Allah sizden razı olsun, sayenizde sobam temizlendi. Artık ısınabiliyorum” diyerek Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’e teşekkürlerini iletti.
Başkan Ertürk ise, “Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlarımızın her türlü talepleri karşılanmaya devam ediyor. Diğer günlerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Aydın Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:09
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:03
Yatsı
21:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Meriçli Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.