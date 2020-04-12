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Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

AYDIN HABERLERİ  | 12.04.2020 22:31 | Son Güncelleme

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle taleplerini belirten vatandaşların ekmek, temel gıda ve eczane ihtiyaçları ekipler tarafından karşılandı.Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle ihtiyaçlarını belirten arıcılık ile uğraşan ailenin taleplerini temin ederek kendilerine ulaştırdı.Taleplerinin karşılanmasından memnun kalan aile teşekkürlerini ileterek, "Sokağa çıkma yasağından dolayı ihtiyaçlarımızı alamadık.

Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle taleplerini belirten vatandaşların ekmek, temel gıda ve eczane ihtiyaçları ekipler tarafından karşılandı.
Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle ihtiyaçlarını belirten arıcılık ile uğraşan ailenin taleplerini temin ederek kendilerine ulaştırdı.
Taleplerinin karşılanmasından memnun kalan aile teşekkürlerini ileterek, "Sokağa çıkma yasağından dolayı ihtiyaçlarımızı alamadık. İhtiyaçlarımızı karşıladınız. Sizlerden Allah razı olsun" dedi.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, "Bize ulaşan ve ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçemizdeki arıcılık ile uğraşan ailemizin talepleri temin edilerek kendilerine ulaştırıldı. Hangi koşullarda olursa olsun Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" şeklinde belirtti.

Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

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