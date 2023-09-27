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Kuyucak’taki yangını söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi’nden destek

27.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde devlet karayolu üzerinde bulunan bir incir işletmesinin mutfak bölümünde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangının söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Kuyucak’taki yangını söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi’nden destek

Kuyucak’ta devlet karayolu üzerindeki bir incir işletmesinde yangın çıktığı haberini alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgedeki söndürme çalışmalarına 2 kepçe ve 4 tanker ile destek verdi.

Olay yerine giden Başkan Özcan; “Öncelikle işletme sahibimize ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu. Orman İşletme Müdürlüğümüzün ve İtfaiye ekiplerimizin çalışmalarına bizler de Nazilli Belediyesi olarak destek verdik. Kaymakamımız, devlet yetkililerimiz burada. İnşallah yangının yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.

Kuyucak’taki yangını söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi’nden destek

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