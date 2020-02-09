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Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.02.2020 23:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 metrelik su kuyusunda mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde meydana geldi.

Elazığ’da 3 metrelik su kuyusunda mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,vatandaşlar su kuyusundan gelen köpek seslerini fark etti. Yavru köpeklerin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, küçük bir girişi bulunan kuyudan, yavru köpekleri hayvan kurtarma aparatı ile çıkarmayı başardı.
Kurtarılan yavru köpekler, barınağa teslim edildi.

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