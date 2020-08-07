Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

Konya'da silahlı soygun girişiminde bulunan iki zanlıdan biri kuyumcu tarafından tabancayla yaralandı, etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu (55), sabah saatlerinde eşiyle dükkanını açtı.

İş yerine gelen şüphelilerden Ahmet T. (19), müşteri gibi davranarak Koyuncu'yu oyalamaya başladı.

Bu sırada bisikletiyle gelerek pompalı tüfekle dükkana giren yüzü maskeli şüpheli Mustafa H. (19), silah doğrulttuğu Koyuncu'yu etkisiz hale getirip altınları çalmak istedi.

Koyuncu, tezgahın arkasından ruhsatlı tabancasını çıkarıp Mustafa H'yi bacağına ateş ederek yaraladı, Ahmet T'yi de etkisiz hale getirerek polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Yaralı zanlılardan Mustafa H, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Dükkan sahibi o anları anlattı

Kuyumcu Abdullah Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanına gelen iki kişinin altınları çalmak istediğini söyledi.