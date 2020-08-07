YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

Kuyumcu, silahlı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

KONYA HABERLERİ  | 07.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Silahlı soygun girişiminde bulunan zanlıların, birinin iş yeri sahibi tarafından tabancayla bacağından vurularak etkisiz hale getirilmeleri güvenlik kamerasına yansıdı - Kuyumcu Abdullah Koyuncu: - "Bana silah doğrultulduğunu görünce silahımı çıkarıp şüphelilerden birine ateş ettim, diğerini de etkisiz hale getirdim. Ardından polisi aradım"

Konya'da silahlı soygun girişiminde bulunan iki zanlıdan biri kuyumcu tarafından tabancayla yaralandı, etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu (55), sabah saatlerinde eşiyle dükkanını açtı.

İş yerine gelen şüphelilerden Ahmet T. (19), müşteri gibi davranarak Koyuncu'yu oyalamaya başladı.

Bu sırada bisikletiyle gelerek pompalı tüfekle dükkana giren yüzü maskeli şüpheli Mustafa H. (19), silah doğrulttuğu Koyuncu'yu etkisiz hale getirip altınları çalmak istedi.

Koyuncu, tezgahın arkasından ruhsatlı tabancasını çıkarıp Mustafa H'yi bacağına ateş ederek yaraladı, Ahmet T'yi de etkisiz hale getirerek polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Yaralı zanlılardan Mustafa H, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Dükkan sahibi o anları anlattı

Kuyumcu Abdullah Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanına gelen iki kişinin altınları çalmak istediğini söyledi.

Koyuncu, "Bana silah doğrultulduğunu görünce silahımı çıkarıp şüphelilerden birine ateş ettim, diğerini de etkisiz hale getirdim. Ardından polisi aradım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2015 yılında da kar maskeli 3 kişi tarafından dükkanı soyulmaya çalışılan Koyuncu'nun soyguncuları kovaladığı, amaçlarına ulaşamayan zanlıların kaçtığı öğrenildi.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Koyuncu'nun soygun girişiminde bulunan zanlıları etkisiz hale getirmesi, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerden Ahmet T'nin dükkana girerek müşteri gibi davranması, bisikletiyle gelen yüzü maskeli Mustafa H'nin pompalı tüfekle içeri girmesi ve silahını doğrulttuğu Koyuncu tarafından bacağından tabancayla vurulması ve zanlıların etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Konya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:52
Öğle
13:01
İkindi
16:49
Akşam
20:00
Yatsı
21:27

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Genç Eczanesi
Karatay
Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Vizyon Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı

Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.