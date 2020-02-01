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Kuyumcu soyguncuları polisten kaçamadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kuyumcu dükkanını duvarı delerek soyan 2 şüpheli polisin çalışmaları sonucu yakalandı.Soygun Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan bir koyumcu dükkanında meydana geldi.

Kuyumcu soyguncuları polisten kaçamadı

Gaziantep’te bir kuyumcu dükkanını duvarı delerek soyan 2 şüpheli polisin çalışmaları sonucu yakalandı.
Soygun Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan bir koyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına duvar delerek giren 2 hırsız içeride bulunan ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Gaziantep Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edildi. yapılan operasyonla yakalanan Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, birinin hükümlünün ve tutuklunun kaçması suçundan arandığı ayrıca hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları bulunarak müştekiye teslim edildi.
2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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