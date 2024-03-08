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Kuyumcu soymak isteyen acemi hırsız silahı görünce böyle kaçtı

İHA İHA
08.03.2024 08:58
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Esenyurt’ta bir kuyumcuya giren acemi hırsız, silah doğrultup tüm altınları istedi.

Kuyumcu soymak isteyen acemi hırsız silahı görünce böyle kaçtı

Kuyumcu sahibi alarma basıp, tezgah altında bulunan kendi silahına davranınca hırsız arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar kuyumcu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Uğur Yalçın ve yanındaki çalışanı dükkanı kapatmak üzere gün sonu alıyorlardı. Kepengi yarım bırakan Yalçın, bir anda içeriye giren silahlı şahsı görünce şoke oldu. İçeriye giren hırsız, “Kepengi tamamen kapatın, kasayı açın” dedi. İlk panik anını atlatan kuyumcu, karşı koyarak oyalamaya çalıştı. Bu sırada tezgah altında bulunan alarma basıp yardım istedi. Soyguncunun tedirgin hareketleri ve dışarıya bakmasını fırsat bilen kuyumcu aniden kendi silahına davrandı ve hırsıza doğrultu. Hırsız, bu hamle karşısında arkasına bakmadan dükkandan koşarak kaçtı.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kuyumcuya geldi. Kamera ve parmak izi alan ekipler kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı. Başarısız soygun girişimi ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcu soymak isteyen acemi hırsız silahı görünce böyle kaçtı

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