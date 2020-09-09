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Kuyumcudan 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 00:36 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcudaki çelik kasayı oksijen kaynağıyla açarak 4 kilo altın çalan ve altınları bavulla taşırken güvenlik kameralarınca görüntülenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, çelik kasa oksijen kaynağı ile açılarak içerisinde bulunan 1 milyon 650 bin TL değerinde 4 kilo altın ve ziynet eşyası çalındı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcudaki çelik kasayı oksijen kaynağıyla açarak 4 kilo altın çalan ve altınları bavulla taşırken güvenlik kameralarınca görüntülenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, çelik kasa oksijen kaynağı ile açılarak içerisinde bulunan 1 milyon 650 bin TL değerinde 4 kilo altın ve ziynet eşyası çalındı. Kuyumcu sahibi Duran Y.’nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. 120 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin H.G. olduğu tespit edildi. H.G.’nin kaldığı yeri tespit eden polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda ise çalınan malzemelerin tamamı ele geçirildi. Ayrıca olayda kullanılan malzemelerin yanı sıra 1 adet çalıntı tabanca da ele geçirilirken, yapılan detaylı araştırmalarda İstasyon ve Beyazşehir mahallelerinde meydana gelen faili meçhul iki ayrı işyerinden çelik kasadan hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlasının ardından adliyeye sevk edilen H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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