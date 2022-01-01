Kuyumcudan bir milyon lira değerindeki yüzükleri çalan 4 zanlıdan 2'si yakalandı

Konya'da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından bir milyon lira değerindeki pırlanta yüzükleri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Zeki Battaloğlu, 6 Aralık'ta kendilerini müşteri gibi tanıtıp 50 lira değerinde bileklik alan iki kadının, yaklaşık iki kilogram ağırlığında ve bir milyon lira değerindeki pırlanta yüzükleri çaldığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla olaya karışan 3'ü kadın 4 şüphelinin kente geldikleri otomobili belirledi.

Soruşturma ve teknik takip neticesinde aracı şüphelilerden Aziz P'nin (56) kullandığı tespit edildi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, hırsızlık olayının ardından otomobilin Ankara'ya gittiğini saptadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen müşterek operasyonda zanlılardan Aziz P. Mamak'ta yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda diğer şüphelilerin Bahar, Sultan ve Çilek P. olduğu, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı ailenin birçok ilde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Çilek P. (35) Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalandı.

Konya'ya getirilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Diğer iki zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Kuyumcudaki hırsızlık anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde çarşaflı iki kadının kuyumcuya girmeleri, biri dükkan sahibi Battaloğlu'nu oyalarken diğerinin de tezgahtaki pırlanta tablasını çalarak çarşafın altına saklaması ve birlikte iş yerinden çıkmaları yer alıyor.

