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  4. Kuyumcular arasında fiyat gerginliği

Kuyumcular arasında fiyat gerginliği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kuyumcular derneğinin belirlemiş olduğu fiyatların altında altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında gerginlik yaşandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinin belirlemiş olduğu fiyat listesinin altından altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen bir kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında Sümer Meydanı’nda tartışma çıktı.

Kuyumcular arasında fiyat gerginliği

Adıyaman’da kuyumcular derneğinin belirlemiş olduğu fiyatların altında altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında gerginlik yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinin belirlemiş olduğu fiyat listesinin altından altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen bir kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında Sümer Meydanı’nda tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşeceği esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tartışan kuyumcuları sakinleştirdi. Tartışma, olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Dernek üyesi kuyumcular daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, yaşanabilecek olaylara karşı Sümer Meydanı’nda bir süre bekledi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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