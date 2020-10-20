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Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2020 09:35 | Son Güncelleme

Nevşehir’den İstanbul’dan geldiği tespit edilen 1 kişi kuyumcuya 74 gram ağırlığında sahte bilezik satan kişi polis ekiplerince tespit edildi.Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de kuyumcuya giden 1 kişi 30 bin lira değerinde 74 gram Trabzon burma bileziği sattı.

Nevşehir’den İstanbul’dan geldiği tespit edilen 1 kişi kuyumcuya 74 gram ağırlığında sahte bilezik satan kişi polis ekiplerince tespit edildi.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de kuyumcuya giden 1 kişi 30 bin lira değerinde 74 gram Trabzon burma bileziği sattı. Kuyumcu bir süre sonra satın almış olduğu bileziğin sahte olduğunu anlamasının ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından sahte bileziği satan kişinin İstanbul’da ikamet eden E.Ş. olduğunu tespit etti. Kale Şehit Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına tahkikat evrakını göndererek İstanbul’da yakalanması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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