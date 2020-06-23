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Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.06.2020 22:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde çevresi taş duvar örülü su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yerkesik Akıncı Mahallesi Yeni Kuyu caddesi üzerinde Necibe Kaleli’ye ait inek su kuyusuna düştü.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde çevresi taş duvar örülü su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yerkesik Akıncı Mahallesi Yeni Kuyu caddesi üzerinde Necibe Kaleli’ye ait inek su kuyusuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 10 metre derinlikteki kuyuya halat sarkıtarak bir itfaiye ekibi kuyuya inerek ineği halat bağladı ve inek su kuyusundan kurtarıldı
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