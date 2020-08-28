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Kuyuya düşen oğlağı itfaiye ekipleri kurtardı

UŞAK HABERLERİ  | 28.08.2020 19:00 | Son Güncelleme

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde, kuyuya düşen oğlağı sahibi fark etti.

Kuyuya düşen oğlağı itfaiye ekipleri kurtardı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde, kuyuya düşen oğlağı sahibi fark etti. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonrasında oğlak, düştüğü kuyudan çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ağaçbeyli Köyüde meydana geldi. İddialara göre keçi yavrusu oğlak henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten 20 metrelik kuru kuyuya düştü. Oğlağın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi çiftçi Ramazan Ersoy, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurdukları mekanizma ile bir itfaiye eri kuyuya indi. Kuyuda oğlağı çuvala yerleştiren itfaiye ekipleri yine kurdukları mekanizma ile oğlağı 20 metrelik kuyudan çıkardı. Oğlağı kurtarılan Ramazan Ersoy, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kuyuya düşen oğlağı itfaiye ekipleri kurtardı

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