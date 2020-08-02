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Kuzenler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, iki aile arasında çıkan miras tartışması kavgaya dönüştü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, iki aile arasında çıkan miras tartışması kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ve polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrılan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, iki kuzen arasında başlayan tartışmada ailelerin de araya girmesi ile birlikte kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan tartışmanın asıl sebebi miras kavgası olduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeterli kalmayınca bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Güçlükle ayrılan iki ailede 2 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, ailenin tekrar kavga etmemesi için 2 polis ekibi bölgede belli bir süre bekledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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