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Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 26.02.2020 20:19 | Son Güncelleme

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

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Bozcaada Deniz ulaşımı feribot fırtına GESTAŞ Gökçeada sefer iptalleri

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