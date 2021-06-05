Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bağlantı yoluna devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bağlantı yoluna devrilen otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İsmail B. idaresindeki 34 DTE 897 plakalı otomobil, otoyolun Adapazarı çıkışı mevkisinde bariyerleri aşarak bağlantı yoluna devrildi.

Kazada sürücü İsmail B. ve eşi Nermin B. ile Hatun Karaköse (79) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatun Karaköse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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