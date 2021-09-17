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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

17.09.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmad Sultan S H Al-Badr idaresindeki 34 EEC 310 plakalı otomobil, E.A. yönetimindeki 06 BSS 650 plakalı tıra otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı ilçesi Budaklar mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali İbrahim A A Al-Nasr'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Saoud Khalid M A Al-Obaidly, ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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