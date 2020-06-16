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KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Çoban: "Gözlemlenen kuş türlerinin yüzde 55'i Kars ve Iğdır'da"

KARS HABERLERİ  | 16.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

"Türkiye'de 26 farklı ilde 265 tür ve 141 farklı gözlemde ise 9 bin 189 kuş görüldü" - "Verilere baktığımız zaman Türkiye'de görülen en fazla iki tür Karabaş martı ve Döğüşkenkuş Kars'tan geldi. Döğüşkenkuş en fazla Kuyucuk Gölü'nde sayıldı. Bu da aslında Kuyucuk Gölü'nün bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

CÜNEYT ÇELİK - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Türkiye'de gözlemlenen kuş türlerinin yüzde 55'i'nin Kars ve Iğdır'da kaydedildiğini, 26 farklı ilde 265 tür ve 141 farklı gözlemde ise 9 bin 189 kuş görüldüğünü belirtti.

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü ile Türkiye'nin en büyük kuş gözlem istasyonlarından Iğdır-Aras Kuş Cenneti, barındırdığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KuzeyDoğa Derneği olarak 478 kilometre yol katederek 16 saat aralıksız kuş sayımı ve gözlemi yaptıklarını söyledi.

Kuş gözlem çalışmaları hakkında bilgi veren Çoban, şunları belirtti:

"Türkiye'de gözlemlenen kuş türlerinin yüzde 55'i, Kars ve Iğdır'da kaydedildi. Türkiye'de 26 farklı ilde 265 tür ve 141 farklı gözlemde ise 9 bin 189 kuş görüldü. Türkiye'de en çok gözlemlenen türlerden Karabaş martı Kars'ın Çalı Gölü'nde, Döğüşkenkuş ise Türkiye'nin 13. Ramsar alanı Kuyucuk Gölü'nde sayıldı. Dünya çapında toplamda 6 bin 479 türden yaklaşık 1 milyon kuş gözlemlendi. Kolombiya, geçen sene olduğu gibi bu sene de 1440 tür ile birinci oldu. Türkiye ise 174 ülke arasında 30. sırayı aldı. En çok gözlem kaydı 66 bin 954 ile Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi."

- Türkiye'de kuş türü sayısı artıyor

Çoban, Türkiye'de en çok kuş türü gözlemlenen ilin Samsun olduğunu belirterek, bu ili Kars, Iğdır ve Denizli'nin takip ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de kuş türlerinin gittikçe arttığını aktaran Çoban, şu değerlendirmede bulundu:

"İki yıl önce tamamen kuruyan ve can suyunun verilmesiyle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'de birçok tür gözlemledik. Bu gözlemde Kuyucuk Gölü bizim için çok önemliydi çünkü Kuyucuk kurumuştu. Kars Valiliğinin koordinesiyle göl eski günlerine döndü. Kuyucuk Gölünü halen hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Verilere baktığımız zaman Türkiye'de görülen en fazla iki tür Karabaş martı ve Döğüşkenkuş Kars'tan geldi. Döğüşkenkuş en fazla Kuyucuk Gölü'nde sayıldı. Bu da aslında Kuyucuk Gölü'nün bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

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