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"Kuzeyin yıldızı", Kırkpınar'da "kemer yakmak" istiyor

30.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivan Fatih Atlı: "Ali Gürbüz'ün kemer senesi. Cumhuriyet tarihinde sadece 4 kişide var altın kemer, o da almak için iddialı. Ali, altın kemeri almaya çalışacak, biz vermemeye çalışacağız. Ortaya güzel güreşler çıkacak"

"Kuzeyin yıldızı", Kırkpınar'da "kemer yakmak" istiyor

EDİRNE (AA) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı, altın kemeri Ali Gürbüz'e kaptırmak istemediğini söyledi.

"Kuzeyin yıldızı" diye anılan Atlı, AA muhabirine, aralık ayından itibaren güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

Kamplar ve ön hazırlıkların verimli geçtiğini aktaran Atlı, "Allah'a şükür kazasız belasız Edirne'ye geldik. Hedefimiz burada altın kemeri memleketimize, belediyemize götürmek. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Kırkpınar'da iddialı olduğunu ifade eden Atlı, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde büyük bir belirsizlik vardı, 'Yapılacak mı, yapılmayacak mı?' derken zaten olmadı. 6, 7 ay biraz boşa çalışmış olduk, bu da bizi hem psikolojik hem fiziksel olarak biraz yıprattı. Ama artık önümüze bakacağız, biz profesyonel sporcularız. Hedefimiz 2022'de altın kemer almak. Ali Gürbüz'ün kemer senesi. Ona kemeri vermemek, kemeri memleketimize götürmek için uğraşacağız. Hedefimiz bu yönde."

Tüm başpehlivanların bu yıl iddialı olduğunu dile getiren Atlı, "Dediğimiz gibi Ali Gürbüz'ün kemer senesi. Cumhuriyet tarihinde sadece 4 kişide var altın kemer, o da almak için iddialı. Ali, altın kemeri almaya çalışacak, biz vermemeye çalışacağız. Ortaya güzel güreşler çıkacak." ifadelerini kullandı.

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