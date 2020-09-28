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KUZKA, bölge markalaşması yolunda 13 projeyi destekleyecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

KUZKA tarafından yürütülen “2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen 13 proje desteklenmeye hak kazandı.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın 5 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen “2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı”na başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

KUZKA tarafından yürütülen “2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen 13 proje desteklenmeye hak kazandı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın 5 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen “2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı”na başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. KUZKA tarafından çalışmaları sürdürülen “Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı kapsamında Bölge illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un tanıtımına ve markalaşmasına katkı sağlayacak farklı nitelikteki projelere teknik destek sağlanacak. Stratejik planlama, ürün geliştirme, etkinlik yönetimi, Ambalaj tasarımı, parkur oluşturma, uluslararası ağlara erişim, tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda teknik destek sağlanacak program ile Kastamonu ve Çankırı’dan 4’er, Sinop’tan 3 projeye destek verilirken, 2 proje de Kastamonu-Çankırı illerinde ortak olarak uygulanacak.
KUZKA’nın “Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”, mali ve teknik destek programları uygulanmasının yanı sıra, turizm eylem planlarının operasyonelleştirilmesi, entegre destinasyon tanıtım çalışmaları yürütülmesi ve uluslararası ağlara erişim gibi birçok faaliyeti içeriyor.

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