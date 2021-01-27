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KUZKA ve Taşköprü bürokratları projeleri görüştü

27.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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KUZKA ve Taşköprü bürokratları projeleri görüştü

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal’ı ziyaret ederek, Taşköprü’de yapılması planlanan projeleri görüştü.Ziyarette, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, KUZKA proje danışmanları, kaymakamlık proje ekibinden temsilciler ve Köy-Üret Taşköprü Kadın Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci de yer aldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal’ı ziyaret ederek, Taşköprü’de yapılması planlanan projeleri görüştü.
Ziyarette, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, KUZKA proje danışmanları, kaymakamlık proje ekibinden temsilciler ve Köy-Üret Taşköprü Kadın Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci de yer aldı. İlçedeki çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde Taşköprü’de yapılması planlanan projeler görüşüldü. Köy-Üret Taşköprü Kadın Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci, "KUZKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda önümüzdeki dönemde Taşköprü’de yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk ve planladığımız bir takım projelerimiz hakkında konuştuk" dedi.
KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve KUZKA proje danışmanları, yapılması planlanan proje hakkında sunum yaparak, bilgilendirmede bulundu.

KUZKA ve Taşköprü bürokratları projeleri görüştü

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