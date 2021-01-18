YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. KUZKA’dan SOGEP bilgilendirme toplantısı

KUZKA’dan SOGEP bilgilendirme toplantısı

18.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
KUZKA’dan SOGEP bilgilendirme toplantısı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile başvuru sırasında izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirme amaçlı iki ayrı çevrimiçi toplantı düzenlenecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanacak programın içeriği ile başvuru sürecine ilişkin 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile başvuru sırasında izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirme amaçlı iki ayrı çevrimiçi toplantı düzenlenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanacak programın içeriği ile başvuru sürecine ilişkin 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Program kapsamında ikinci çevrimiçi bilgilendirme toplantısı ise 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak.
100 kişi ile sınırlı olan çevrimiçi toplantılara katılım için ajans web sitesinde (www.kuzka.gov.tr) bulunan linklerden önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ise toplantı öncesinde ajans tarafından gönderilen linkle toplantıya katılım sağlanabiliyor.
Başvurular Mart’ta sona eriyor
En az 1 milyon lira ve üzeri bütçesi olan projelerin destekleneceği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), 19 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar proje başvurusuna açık olacak. Proje başvurusu yapmak isteyenler söz konusu tarihten önce bilgi formu, faaliyet planı ve bütçe dokümanını sogep2021@kuzka.gov.tr e-posta adresine ve resmi yazı ile ajansa göndermeleri gerekiyor. Proje ile ilgili olarak dokümanlara Ajansın resmi internet sitesi www.kuzka.gov.tr adresinden indirebiliyor.
SOGEP kapsamında her il için seçilen 4 proje, ajans ile geliştirme süreci sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na değerlendirme için gönderilecek olup, il bazlı yedek projelerde seçilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:00
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Asfaltta antrenman yapan kayakçılar kara kavuştu

Asfaltta antrenman yapan kayakçılar kara kavuştu

Kastamonulu milli tekvandocular, senenin bol maçlı geçmesini istiyor

Kastamonulu milli tekvandocular, senenin bol maçlı geçmesini istiyor

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

79 yaşındaki Mehmet dedenin "motosikletli kızak" keyfi

79 yaşındaki Mehmet dedenin "motosikletli kızak" keyfi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.