YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor

Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor

İHA İHA
26.03.2024 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, bahar yağışları ile birlikte Madra Dağında çıkmaya başlayan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı.

Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor

Köylere alıcıların geldiğini anlatan Hatice Karakaya, pek çok insanın kuzu göbeği topladığını söyledi.

Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan kuzu göbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı vatandaşlarda pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı. Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, “Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu” dedi.

Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ruslar rotayı Kapadokya’ya çevirdiRuslar rotayı Kapadokya’ya çevirdi
29’uncu Marble İzmir için geri sayım29’uncu Marble İzmir için geri sayım
Alanya’da yanarak batan teknenin parçaları yüzeye çıkartıldıAlanya’da yanarak batan teknenin parçaları yüzeye çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
13:19
İkindi
16:48
Akşam
19:33
Yatsı
20:52

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Mart Salı

Zeytin eczanesi
Ayvalik
Başak eczanesi
Gonen
Tok eczanesi
Manyas
Efe eczanesi
Savastepe
Sağlik eczanesi
Sindirgi
Ercay eczanesi
Susurluk
Atamer eczanesi
Gomec
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.