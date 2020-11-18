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Kuzucubelen ve Akarca yeterli suya kavuşuyor

MERSİN HABERLERİ  | 18.11.2020 11:19 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akarca ve Kuzucubelen mahallelerine içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işi çalışmalarına başladı.

Kuzucubelen ve Akarca yeterli suya kavuşuyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akarca ve Kuzucubelen mahallelerine içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işi çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleler yeterli seviyede içmesuyuna kavuşacak, bölge sakinleri kesinti problemi yaşamayacak.
MESKİ’nin başlattığı çalışma ile yetersiz içmesuyu kaynağı olan Akarca ve Kuzucubelen mahallelerine, Fındıkpınarı Mahallesi’nde bulunan mevcut depodan ve kaptajdan alınacak isale hattı ile içmesuyu götürülecek. Yine bu iş kapsamında, Fındıkpınarı Mahallesi’nde 30 adet abone bağlantısı yapılarak, mevcut problem giderilecek.
MESKİ’nin yatırım tutarı 2 milyon 337 bin lira olan içmesuyu imalatları kapsamında, muhtelif çaplarda 11 bin 256 metre içmesuyu borusu ile 97 metre çelik boru döşenerek, toplam 11 bin 353 metre içmesuyu şebekesi yapılacak. 4 adet tahliye, 3 adet vantuz, 1 adet kaptaj ve 4 adet maslak odası ile 30 adet abone bağlantısı imalatları gerçekleştirilecek. 2021 yılı Ocak ayı sonunda tamamlanması öngörülen çalışmaların ardından mahallelerin içmesuyu sorunu son bulacak.

Kuzucubelen ve Akarca yeterli suya kavuşuyor

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