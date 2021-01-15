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Kuzusu, Gürel Dede’ye hem özgürlük hem de mutluluk verdi

15.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı Erbeyli Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Gürel Güneş, kuzusu sayesinde özgürlük sahibi oldu.

Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı Erbeyli Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Gürel Güneş, kuzusu sayesinde özgürlük sahibi oldu. Kuzusu sayesinde düzenli bir hayata kavuştuğunu belirten Gürel Güneş, günlük hayatın stresinden, 71 yaşında olduğu için sokağa çıkma kısıtlamasından kuzu otlatarak uzaklaştığını ve hareketli bir hayata kavuştuğunu söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan Korona virüs salgını ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok şehirde apartman dairelerinde yaşayanları ve 65 yaşın üzerinde olup sokağa çıkmayanları etkiledi. Pandemi sürecinde en cazip mesleklerden birisi çobanlık ve çiftçilik olurken, imkanı olanlar şehirden kaçıp köylerde ve müstakil evlerde ikamet etmeye başladı. Süreç kapsamında bir çok kişi çiftçiliğe geri dönüp sokağa çıkamama sorunu nedeniyle yaşadığı sıkıntı ve stresi bağ ve bahçesinde çalışarak atmaya çalıştı.
Kuzusu ile stres atıyor
Yıllarca Aydın Tekstil’de çalışıp emekli olduktan sonra köyünde hayvancılık yapan 71 yaşındaki Gürel Güneş, virüsten değil evde kalmaktan dolayı sağlık sıkıntısı yaşamaya başlayınca çareyi hayvan bakmakta bulduğunu söyledi. Dünyadaki en büyük nimetin sağlık olduğunu belirten Gürel, “Pandemi süreci başlayınca sağlık için evde kaldık. Ancak hareketsizlik ayrı bir sağlık sorunu olmaya başladı. Bu nedenle tek kuzu ile de olsa çobanlığa geri döndüm. Kuzum sayesinde düzenli ve hareketli bir yaşam kazandım. Günün belli saatinde evden çıkıp kuzumu yeşillik alanlarda otlatarak hem kuzumu beslemiş, hem spor yapmış hem de özgürlüğüme kavuşmuş oluyorum” diyerek şehirde sıkılan yaşlıların köylere gitmesini tavsiye etti.

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