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KYK binasına gece yazılan 1919 yazısı ilgi gördü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.05.2020 03:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binasında gece ışıklarla yazılan 1919 yazısı, vatandaşlar tarafından fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşıldı.Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binası Mütahidi Vahit Menekşe ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan’ın kısa bir süre için, yeni yapılan KYK binasında ışıklarla 1919 yazısını yazması ve bu muhteşem manzaranın vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflarının çelikip sosyal medyada paylaşılması büyük beğeni topladı.Emet ilçesine KYK binasını kazandıran herkese çok teşkkür ettiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan, ’’Yapımında son aşamaya gelinen binamızda böyle bir görseli kısa bir süre Mütahit arkadaşımızla birlikte yapmaya karar verdik.

KYK binasına gece yazılan 1919 yazısı ilgi gördü

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binasında gece ışıklarla yazılan 1919 yazısı, vatandaşlar tarafından fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşıldı.
Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binası Mütahidi Vahit Menekşe ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan’ın kısa bir süre için, yeni yapılan KYK binasında ışıklarla 1919 yazısını yazması ve bu muhteşem manzaranın vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflarının çelikip sosyal medyada paylaşılması büyük beğeni topladı.
Emet ilçesine KYK binasını kazandıran herkese çok teşkkür ettiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan, ’’Yapımında son aşamaya gelinen binamızda böyle bir görseli kısa bir süre Mütahit arkadaşımızla birlikte yapmaya karar verdik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1919 yazısı yazdık. Bu görsel sunum çok beğeni topladı’’ diye konuştu.

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Merkez
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Alkan Eczanesi
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